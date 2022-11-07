В Украине погиб как минимум восьмой американец, воевавший против РФ

По разным данным, Тимоти Гриффин стал шестым или восьмым гражданином США, погибшим, помогая Украине в борьбе за свободу.

Еще один гражданин США – Тимоти Гриффин, воевавший в составе Интернационального легиона, погиб во время боевых действий в Украине.

Об этом информирует NBC News со ссылкой на пресс-секретаря легиона.

Гриффин участвовал в контрнаступлении Украины на восточном фронте. Пресс-секретарь легиона сообщила, что подразделение Грифина атаковали силы РФ. Американец был убит во время боя.

"Мы поддерживаем связь с семьей (Тимоти Гриффина), и Интернациональный легион и Вооруженные силы Украины занимаются процессом репатриации совместно с семьей, выполняя их пожелания и указания", — сказала представитель Интернационального легиона.

В легионе отказались предоставить более подробную информацию о Гриффине, в частности о возрасте, ссылаясь на соображения оперативной безопасности и конфиденциальности. Но два человека, знавшие о смерти Гриффина, на условиях анонимности рассказали изданию, что мужчина был родом из штата Нью-Йорк и воевал на Харьковщине.

"Память о Тимоти будет жить в его подразделении, в Легионе и Вооруженных силах Украины", — заявили в Интернациональном легионе, добавив, что они просят "уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время".

Государственный департамент заявил, что ему "известны неподтвержденные сообщения" об убитом в Украине гражданине США, но "из соображений конфиденциальности отказался от дополнительных комментариев".

По разным данным, Гриффин стал шестым или восьмым гражданином США, погибшим, помогая Украине в борьбе за свободу.

Американцы, погибшие за Украину

В субботу, 5 ноября, стало известно, что в Украине погиб 23-летний американский доброволец Скайлер Джеймс Грегг, воевавший в составе Интернационального легиона.

14 октября погиб американский доброволец, отец пятерых детей Дэйн Партридж с позывной "Птах". Ему было 34 года.

Кроме того, NBC News называет имена других граждан США, погибших на войне в Украине.

В апреле 22-летний Вилли Кансел был убит в Украине, и это считается первой смертью гражданина США на войне с Россией. У него остались жена и ребенок.

В следующем месяце 52-летний Стивен Забельски из Эрнандо, штат Флорида, погиб в бою в селе Дорожнянка. А в июле Госдеп подтвердил, что на востоке Украины погибли еще два американца - Брайан Янг и Люк Люцишин.

На прошлой неделе тело другого убитого в Украине американца, 24-летнего Джошуа Джонса, удалось вернуть в Украину.

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Интернациональный легион

О создании Интернационального легиона президент Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Тогда он призвал иностранцев присоединяться к борьбе против российского оккупанта.

Указом Зеленского от 1 марта 2022 был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

Представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказал, что в составе легиона – добровольцы из 55 стран мира. Больше всего военных – из США и Великобритании.