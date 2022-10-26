Украина провела новый обмен пленными: скольких военных удалось вернуть

Украина и Россия в среду, 26 октября, провели новый обмен военнопленными. Домой вернулось 10 героев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов. Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с оккупантами", — написал Андрей Ермак.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова". 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

13 октября состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 20 украинских бойцов. Среди них есть те, кого содержали в плену в оккупированной Еленовке.

11 октября состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 32 украинских воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

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