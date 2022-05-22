Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа

Цей правовий режим діятиме щонайменше три місяці - до 23 серпня.
Згідно з указом президента Володимира Зеленського, воєнний стан подовжується від 05:30 25 травня 2022 року ще на 90 діб.
Нагадаємо, Зеленський пропонував подовжити воєнний стан в Україні. Крім того, глава держави пропонує ВР подовжити загальну мобілізацію в Україні на той же термін.
Слід зазначити, що в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" не прописані обмеження щодо подовження та терміну воєнного стану. Тому воєнний стан може тривати стільки, скільки триватиме загроза для України.
Воєнний стан в Україні запроваджується за наявності загроз національній безпеці. Його ініціює РНБО, погоджує президент і затверджує Верховна Рада.
В умовах воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права і свободи.
Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський пояснив, чому воєнний стан подовжується відразу на три місяці. З його слів, це пов'язано з тим, що українська армія переходить в контрнаступ, який передбачає складні військові завдання, тому в короткий термін навряд чи вийде звільнити всю Україну.
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