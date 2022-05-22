Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета

Данный правовой режим будет действовать, по меньшей мере, еще три месяца — до 23 августа.
Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.
Напомним, Зеленский предлагал продлить военное положение в Украине. Кроме того, глава государства предлагает ВР продлить всеобщую мобилизацию в Украине на тот же срок.
Следует отметить, что в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза Украине.
Военное положение в Украине внедряется при наличии угроз национальной безопасности. Его инициирует СНБО, согласовывает президент и утверждает Верховная Рада.
В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы.
Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский объяснил, почему военное положение продлевается сразу на три месяца. По его словам, это связано с тем, что украинская армия переходит в контрнаступление, которое предусматривает сложные военные задачи, поэтому в короткие сроки вряд ли получится освободить всю Украину.
Читайте также:
- РФ может провести трибунал для эвакуированных защитников "Азовстали" — The NYT
- В России заявили, что ВСУ переоденутся в форму РФ и будут расстреливать местных жителей — Центр противодействия дезинформации
- В России увольняют высокопоставленных командиров за провалы в Украине: разведка Британии назвала их имена