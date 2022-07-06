Вибухи у Херсоні: знищено склади російських окупантів

У Херсонській обласній військові підтвердили, що у місті знищено склади росіян, що були розташовані поблизу залізничного вокзалу.
Хто їх знищив, в ОВА не розкрили.
Про це повідомив радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - коротко написав Хлань.
Зауважимо, вдень 6 липня ЗМІ повідомляли про вибухи у Херсоні, після чого виникла пожежа. Вибухи пролунали біля залізничного вокзалу. Там розташовані склади, на яких російські окупанти, ймовірно, зберігали свою зброю.
У місцеві телеграм-каналах публікують відео, на яких видно масштабну пожежу та чути звуки детонації.
Нагадаємо, Збройні Сили України, які захищають Миколаїську область, чекають на важке озброєння для розвитку наступу.