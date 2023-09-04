"Відправили на дно": Гуменюк про знищення катера з окупантами

Українські військові знищили катер російських окупантів на півдні України.

Про подробиці повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Наше угруповання, до складу якого входить угруповання Військово-морських сил, відпрацювало по цьому катеру. Було продемонстровано суспільству, як це працює. Такого типу плавзасоби росіяни використовують не дуже часто, але такий потрапив в наше поле зору і був відправлений за "Москвою" - курсом російського військового корабля. Хоча катер сам по собі цивільний. Тим не менше, вони "віджимають" у цивільних такі плавзасоби і намагаються їх використовувати, зокрема і для ротації. Оскільки лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них - найгарячіший напрямок, і особливості його географії в тому, що там багато островів і проток. Ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ми намагаємося їх ретельно відстежувати і кожного разу відправляти на дно", - сказала вона.

Нагадаємо, російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ з повітря знищили ворожий катер та ліквідували 6 окупантів.

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