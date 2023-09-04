"Відправили на дно": Гуменюк про знищення катера з окупантами

Російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря.
Українські військові знищили катер російських окупантів на півдні України.
Про подробиці повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Наше угруповання, до складу якого входить угруповання Військово-морських сил, відпрацювало по цьому катеру. Було продемонстровано суспільству, як це працює. Такого типу плавзасоби росіяни використовують не дуже часто, але такий потрапив в наше поле зору і був відправлений за "Москвою" - курсом російського військового корабля. Хоча катер сам по собі цивільний. Тим не менше, вони "віджимають" у цивільних такі плавзасоби і намагаються їх використовувати, зокрема і для ротації. Оскільки лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них - найгарячіший напрямок, і особливості його географії в тому, що там багато островів і проток. Ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ми намагаємося їх ретельно відстежувати і кожного разу відправляти на дно", - сказала вона.
Нагадаємо, російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ з повітря знищили ворожий катер та ліквідували 6 окупантів.
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