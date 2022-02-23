Війська Росії прибувають до ОРДЛО - Міноборони США

Водночас у Пентагоні наголосили, що поки війська Росії не виходять за межі "ЛДНР".

У Міністерстві оборони США повідомляють, що російські війська прибувають до так званих районів "Луганської та Донецької народних республік".

Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону Джон Кірбі у середу, 23 лютого.

"Збройні сили Російської Федерації прибувають до ОРДЛО, але поки що не виходять за їхні межі", - сказав він.

Зазначимо, що 22 лютого ватажки бойовиків так званих "незалежних" "ЛНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням надати їм військову допомогу. У документах, зокрема, йшлося, що начебто Київ продовжує нарощувати військову присутність на лінії бойового дотику, отримуючи при цьому всебічну підтримку, зокрема військову, від США та інших західних держав. А також про те, що нібито київський режим орієнтований на силове вирішення конфлікту.

Раніше, 21 лютого, очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про введення військ на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. В указах про визнання "ЛДНР" йдеться, що РФ вводить свої війська в ОРДЛО відповідно звернень ватажків фейкових "ЛДНР".

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