Військовий експерт назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що наприкінці серпня настане переломний момент у війні, коли Збройні сили України перейдуть у контрнаступ.

Також військовий експерт вважає, що через кілька тижнів чи місяців активні бойові дії не закінчаться.

Про це Петро Черник розповів 24 каналу.

"Зараз ми можемо спостерігати стан певної "стратегічної рівноваги" – окупанти не мають сил та засобів на нові захоплення, а ми ще не зібрали всю вогневу потугу, аби вибивати їх із нашої землі. Я не прихильник швидкої концепції перемоги, навпаки, я вважаю, що ця війна буде затяжною. А по якій точці будуть йти найважчі бої, насправді вже не є так важливо", – сказав фахівець.

Також експерт додав, що окупанти зараз перегруповуються для подальшого наступу, адже у них не сформовано достатньо сил, аби просуватися на 10–15 кілометрів.

"Противнику важливо просуватися вглиб української території, і він робитиме для цього геть усе можливе. Чи прийде час, аби вибити російських окупантів – прийде. Але це станеться за умов, коли установок HIMARS буде не десяток, а хоча б сотня", – впевнений Петро Черник.

Тим часом у Міноборони Росії оголосили "паузу" у війні проти України. Представник оборонного відомства Росії Ігор Конашенков заявив, що підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

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