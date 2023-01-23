Військовий експерт назвав вразливі місця російської армії

У місцях, де є ліси, можна організовувати несподівані атаки противника.

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав вразливі місця російської армії та оцінив її можливості здійснити повторний наступ.

Про це він розповів інтерв'ю "OBOZREVATEL".

Так, за словами експерта, сьогодні Росія не здатна організувати нічого, тому що її армія наразі не має ударних угруповань.

Що стосується вразливих місць, на думку Селезньова, це Луганський напрямок фронту.

"Будь-який наступ у міській забудові завжди дуже складний, бої за таких умов дуже в'язкі. А ось там, де степи, відкриті поля – там бойові дії можуть проходити досить динамічно. У місцях, де є ліси, можна організовувати несподівані атаки противника. Тому Луганський напрямок для путінської армії вкрай небезпечний. Думаю, це питання часу, коли українська армія піде в контрнаступ на Запорізькому напрямку, щоб перерізати сухопутний коридор", - пояснив він.

Експерт також наголосив, що мобілізація не допоможе Росії, вона лише відстрочить момент поразки Путіна. "Мобілізаційний ресурс, безумовно, посилює позиції російської армії, але за наявності достатньої кількості артилерійських снарядів він дуже швидко перетворюється на "двохсотих". Це питання часу. Звісно, це трохи відстрочить момент поразки Путіна, але у цьому протистоянні Україна переможе", - додав Селезньов.

Загроза повторного наступу РФ

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що новий наступ російських окупантів може початися в будь-якому місці, оскільки диктатора Володимира Путіна хвилюють тільки цілі, яких він наказує досягти, тоді як життя власних громадян для нього не мають значення.

Про можливість повторного наступу говорять і у Міноборони. Так, міністр оборони Олексій Резніков не виключає, що навесні росіяни можуть розпочати наступ на півдні та сході України.

Водночас, в український розвідці вважають, що весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку розпочала РФ.

Військові експерти також прогнозують повторний наступ, проте зауважують, що наразі РФ не має ударних угрупувань на жодному з напрямку, зокрема і у Білорусі для того, аби знову здійснити атаку.

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