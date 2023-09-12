Військовий облік для жінок: чи будуть зміни у правилах перетину кордону

Від 1 жовтня певна група жінок має прийти до ТЦК і стати на військовий облік. Проте, обмеження щодо виїзду за кордон стосуються лише чоловіків.

Деталі про жіночий облік розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він розповідає, що жінки і раніше перебували на військовому обліку. Їхнє взяття на військовий облік ніяк не вплине на правила перетину кордону.

"Якщо жінка перебуває на військовому обліку, потім буде мобілізована чи вступить на контракт або на військову службу, то під час перетину кордону вона має дотримуватися правил, коли їде у службове відрядження чи відпустку. Якщо її безпосередній керівник визначив, що відпустка чи відрядження мають відбутися за кордоном, а документи це підтверджують, жінка може їхати за межі України", - заявив Демченко.

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Нагадаємо, виїзд за кордон обмежено:

чоловікам 18-60 років;

державним службовцям на певних посадах.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, від 1 жовтня зобов’язані стати на військовий облік в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). У Верховній Раді заявили, що виїзд за кордон декому з них буде обмежений.

Очільник Кременчуцького районного ТЦК Роман Сушко нагадав, що повістки під час мобілізації – не є "прямим квитком" на передову.

Наразі в Україні немає законних підстав для обмеження виїзду жінок за кордон. Крім того, немає затвердженої процедури, згідно з якою прикордонники могли б перевіряти, чи є українка військовозобов’язаною.

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