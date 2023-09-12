В Тбілісі встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському

На скульптурі чоловік стоїть у своїй військовій формі з цигаркою в губах.

У столиці Грузії Тбілісі встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські окупанти за слова “Слава Україні”.

Фотографії скульптури з’явилися в соцмережах.

Як зазначається, в Тбілісі встановили пам’ятник українському захиснику Олександру Мацієвському, якого стратили російські окупанти. На скульптурі чоловік стоїть у своїй військовій формі з цигаркою в губах. А на постаменті написано: "Герою Слава!".

Зазначимо, що окупанти розстріляли чоловіка за слова “Слава Україні”. Олександр Мацієвський перебував у полоні армії РФ. В березні цього року в Мережі з’явилося відео, як окупанти стратили героя.

Нагадаємо, що Швеція таки розгляне можливість передавання Україні винищувачів Gripen.

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