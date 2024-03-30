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Військовий оглядач оцінив потенціал РФ для нових хвиль ракетних ударів по Україні

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Військовий оглядач оцінив потенціал РФ для нових хвиль ракетних ударів по Україні

Ракетний удар по Україні. Колаж ТСН.ua.

Ворог завдає комбінованих ударів обмеженим боєкомплектом.

Агресорка Росія має потенціал для нанесення комбінованих масованих ударів по території України. Останні атаки росіян показали, що їх здійснюють обмеженим боєкомплектом.

Про це в ефірі FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Потенціал завдання масованих ударів ще є. Комбіновані удари завдаються обмеженим боєкомплектом. Авіаційні ракети Х-101/555 представлені переважно у кількості до 40 одиниць. В іншому їх доповнює інша номенклатура - "Іскандери", Х-55, Х-22, Х-32 тощо. Зараз ми бачимо, що удару було завдано п'ять днів після попереднього. Тобто збільшено паузу підготовки боєкомплекту", - розповів розповів він.

Коваленко зауважив, що країна-агресорка давно не запускала крилаті ракети морського базування "Калібр" під час масованих атак. Втім, на території РФ триває виробництво цих повітряних цілей. Ймовірно, росіяни накопичують їх. 

"Накопичення "Калібрів" відбувається і виробництво не зупинялося - це факт. Або вони орієнтуватимуться на Х-101/555, і паузи між ударами зростатимуть. Або вони перейдуть на практику застосування "Калібрів", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, політичний аналітик, експерт із ракетного озброєння Олександр Кочетков заявив, що РФ здатна здійснити ві-три хвилі атак по 70 ракет за добу. Окупаційна армія не відчуває особливого дефіциту ракет.

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