Візит Зеленського до Іспанії: Україна отримає нові системи ППО

Єрмак наголосив, що "це ще не все".

Україна внаслідок візиту українського лідера Володимира Зеленського до Іспанії отримає пускові установки ЗРК Hawk.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Німеччина також працює над тим, щоб ми отримали більше Patriot.

"Маємо потужніше захищати Україну від крилатих та балістичних ракет, ударних БПЛА, інших типів озброєнь росіян. Це ще не все", - заінтригував представник ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави Володимир Зеленський під час робочого візиту до Іспанії, 5 жовтня, провів зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

У четвер, 5 жовтня, на саміті Європейського політичного співтовариства в іспанському місті Гранада зібралися близько 50 лідерів європейських країн, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою.

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