Визит Зеленского в Испанию: Украина получит новые системы ПВО

Ермак подчеркнул, что "это еще не все".

Украина в результате визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию получит пусковые установки ЗРК Hawk.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Германия также работает над тем, чтобы мы получили большее Patriot.

"Должны более мощно защищать Украину от крылатых и баллистических ракет, ударных БПЛА, других типов вооружений россиян. Это еще не все", — заинтриговал представитель ОП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он уже встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава государства Владимир Зеленский во время рабочего визита в Испанию, 5 октября, провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В четверг, 5 октября, на саммите Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада собралось около 50 лидеров европейских стран, чтобы подчеркнуть, что они поддерживают Украину в то время, когда решимость Запада выглядит несколько ослабленной.

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