Влада РФ вигадує нові способи приховати втрати на війні проти України — ЦНС

Пенсійний фонд РФ отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям.

Російська влада планує запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати масштабні втрати на війні в Україні.

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Про це пише Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що російський пенсійний фонд отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям, адже ці дані є прямим доказом для підрахунку реальних втрат ЗС РФ.

"Низка регіональних філій пенсійного фонду РФ, зокрема, в Курській, Брянській, Білгородській областях, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до “Единой государственной информационной системы социального обеспечения” інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників “сво” та їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

Одночасно окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні.

Напередодні виборів президента РФ влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу громадян РФ у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські бійці знищили підрозділ окупантів на Запорізькому напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що українські воїни показали роботу дронів по позиціях і техніці росіян.

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