- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
Внаслідок атаки БпЛА в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Внаслідок удару ворожих безпілотників Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
«Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Він заявив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.