Внаслідок атаки БпЛА в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру

Атака БпЛА на Одесу / © MIL.IN.UA

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Внаслідок удару ворожих безпілотників Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

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Він заявив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.