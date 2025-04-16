В результате атаки БпЛА в Одессе повреждена гражданская инфраструктура

Атака БпЛА на Одессу / © MIL.IN.UA

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В результате удара вражеских беспилотников Одессе повреждение гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате удара повреждение гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Он заявил, что информация о пострадавших уточняется.

Над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.