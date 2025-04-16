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В результате атаки БпЛА в Одессе повреждена гражданская инфраструктура
Информация о пострадавших уточняется.
В результате удара вражеских беспилотников Одессе повреждение гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате удара повреждение гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Он заявил, что информация о пострадавших уточняется.
Над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.