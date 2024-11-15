“Водочку пйотє? А башку чєм задурманіть?”: ГУР перехопило розмову окупантів

У черговому радіоперехопленні української розвідки російські військові обговорюють “порядок денний”, куди входить пошук алкоголю та наркотичних речовин для “бойового духу".

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"У бесіді з характерними стильовими відтінками московити також описують принципи відбору особового складу для участі у “м’ясних” штурмах ― відправляють передусім тих, хто “дебоширить” та багато базікає. Автори розмови, схоже, теж цілком підпадають під наявні критерії", - йдеться в повідомлені.

В ГУР МО України наголосили, що кожен злочин окупантів не залишиться безкарним, а справедлива відповідь чекатиме на кожного.

Нагадаємо, Росія втратила штурмовий гелікоптер Мі-24: деталі від ГУР.

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