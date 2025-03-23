Ворог атакував мирних жителів на Донеччині: стало відомо про загиблих

Двоє людей загинули та одна зазнала поранень внаслідок чергових атак противника на Донеччину 23 березня.

Про це Донецька обласна прокуратура повідомила ввечері 23 березня.

Влучання, ймовірно, РСЗВ "Смерч" відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік.

Фото: Донецька обласна прокуратура

"Також під прицілами ЗС РФ вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення", – повідомляє прокуратура.

Тип зброї наразі встановлюється.

За процесуального керівництва Слов’янської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" повідомив деталі про ситуацію на Покровському напрямку. Російські військові намагаються активізувати там свої сили. Проте масштаби після паузи з їхнього боку вже не такі.

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