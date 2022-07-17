Ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних районів - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках командування ЗСУ не зафіксувало істотних змін.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, Україна отримає дві батареї, не дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

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