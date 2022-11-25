Вторгнення з Білорусі в кінці листопада: в розвідці спростували такі плани ворога

Українська розвідка спростувала інформацію про нібито заплановану наприкінці листопада атаку російських та білоруських військ з боку північних кордонів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони України 25 листопада.

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню", – йдеться в заяві розвідки.

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В ГУР запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації – спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, щоб послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні. Ще одна мета цієї ІПСО – показати білорусам нібито наміри України атакувати територію РБ, щоб спровокувати сусідню державу вступити у війну.

"Такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада", – звернули увагу в розвідці.

Там закликали українців не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

В ГУР також повідомили, що українські захисники забезпечують надійний захист північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Окрім того, наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони заявляли про можливі провокації Росії на білоруських об’єктах критичної інфраструктури під чужим прапором, що мало б прискорити втягування армії РБ у війну та створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів, налаштувавши їх проти України. Проте американський Інститут вивчення війни вважає, що білоруські війська навряд чи вступлять у війну проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає інформацію, що його війська невдовзі можуть вступити у війну на боці РФ.

За оцінками російського опозиціонера, юриста Марка Фейгіна, Росія надалі намагається втягти Білорусь у війну, проте Лукашенко цього не хоче, бо розуміє, що в такому разі територія РБ стане об'єктом цієї війни.

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