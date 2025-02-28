Втрати Росії в Україні перетнули позначку в 870 тисяч

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на 28 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 874 560 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1060 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 874 560 (+1060) осіб
- танків ‒ 10222 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17)
- артилерійських систем – 23847 (+54)
- РСЗВ – 1303 (+1)
- засоби ППО ‒ 1087
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3085
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)
Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.
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