Втрати Росії в Україні перетнули позначку в 870 тисяч

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 28 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 874 560 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1060 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 874 560 (+1060) осіб

танків ‒ 10222 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17)

артилерійських систем – 23847 (+54)

РСЗВ – 1303 (+1)

засоби ППО ‒ 1087

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172)

крилаті ракети ‒ 3085

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126)

спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: