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Втрати Росії в Україні перетнули позначку в 870 тисяч

Втрати Росії в Україні перетнули позначку в 870 тисяч

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 28 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 874 560 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1060 загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 874 560 (+1060) осіб 
  • танків ‒ 10222 (+13) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21234 (+17) 
  • артилерійських систем – 23847 (+54) 
  • РСЗВ – 1303 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1087 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172)
  • крилаті ракети ‒ 3085 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126) 
  • спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

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