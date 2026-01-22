WIY KRUK Mini vs DJI Mavic 3 – об’єктивне порівняння можливостей у 2026 році

Реклама

Водночас у 2026 році зростає інтерес до альтернативних рішень, зокрема до тактичних дронів, які розробляються з урахуванням військових завдань та умов використання. Одним із таких рішень є WIY KRUK Mini від виробника WIY ADVANCED AERIAL SYSTEMS компактний дрон, орієнтований на адаптивність і практичне застосування.

У цій статті порівнюються DJI Mavic 3 та WIY KRUK Mini за ключовими характеристиками, сценаріями використання та обмеженнями, щоб зрозуміти, який дрон краще підходить для виконання конкретних задач.

1. Коротко про дрони: різні філософії підходу

DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 – компактний дрон цивільного класу, спроєктований насамперед для аерозйомки, інспекцій та рекреаційного використання. Його ключові переваги – компактні габарити, швидке розгортання, висока якість відео та стабільна робота в стандартних умовах експлуатації.

DJI Mavic 3 створений так, щоб ним було легко користуватися, і працює лише в межах власної програмної та апаратної системи виробника. Такий підхід забезпечує зручність для оператора в цивільних сценаріях, однак у військовому застосуванні створює додаткові обмеження: зменшує можливості адаптації під змінні умови, ускладнює розширення функціоналу та не дозволяє оперативно змінювати конфігурацію БпЛА під специфічні завдання підрозділів.

WIY KRUK Mini

WIY KRUK Mini – компактний тактичний розвідний БпЛА, створений для використання у військових завданнях. KRUK Mini застосовується для повітряної розвідки та може працювати як носій ретранслятора, забезпечуючи передачу сигналу під час виконання операції.

WIY KRUK Mini використовується у складі повноцінного комплексу, що включає пульт керування, наземну станцію керування з великим екраном та виносну антену. Такий підхід дозволяє оператору працювати з укриття або з безпечної позиції, зберігаючи стабільний контроль над БпЛА без необхідності перебувати безпосередньо в зоні запуску.

Таким чином, уже на базовому рівні DJI Mavic 3 і WIY KRUK Mini представляють два різні підходи: перший – як компактний цивільний БпЛА, другий – як компактний безпілотний апарат, спроєктований з урахуванням військових цілей.

Порівняння WIY KRUK Mini та DJI Mavic 3: ключові характеристики

Порівняння компактних БпЛА доцільно здійснювати не лише за окремими технічними параметрами, а з урахуванням придатності до виконання практичних завдань, стабільності роботи та можливостей адаптації під різні сценарії використання.

DJI Mavic 3 і WIY KRUK Mini представляють різні підходи до застосування компактних безпілотних систем». Саме тому їх зіставлення дозволяє наочно оцінити відмінності між цивільною платформою, адаптованою до окремих задач, і міні-БпЛА, розробленим із прицілом на спеціалізоване використання.

Нижче наведено порівняльну таблицю основних характеристик та експлуатаційних можливостей WIY KRUK Mini і DJI Mavic 3, які мають практичне значення під час вибору компактного дрона.

Таблиця порівняння WIY KRUK Mini та DJI Mavic 3

Характеристика WIY KRUK Mini DJI Mavic 3 Форм-фактор Компактний розвідувальний БпЛА, призначений для виконання розвідувальних завдань і роботи як ретранслятор. Компактний цивільний квадрокоптер, орієнтований на портативність і простоту експлуатації. Максимальний час польоту до 36 хв до 45 хв Максимальна протяжність польоту до 24 км до 15 км Оптика Цифрова камера на гіростабілізованому підвісі, оптимізована для розвідувальних завдань і стабільної передачі відео в реальному часі. Cистема з двома камерами та великим сенсором, орієнтована на детальну фото- та відеозйомку. Можливість додавання корисного навантаження Так, є можливість встановлення корисного навантаження на 500-700 грам Ні, виробником не передбачено така можливість Максимальна швидкість польоту 90 км/год 75 км/год Робота без GPS Так, підтримується оптична стабілізація та керування без залежності від GPS Ні, критична залежність від GPS Наявність тепловізора Так, передбачені конфігурації з тепловізійною камерою. Ні, тепловізійна камера у Mavic 3 відсутня; тепловізор передбачений в окремих, дорожчих версіях дрона (наприклад у Mavic 3T). Мультифункціональність Так, підходить для розвідки та як носій ретранслятора. Ні, використовується тільки для розвідки та відеозйомки. Ремонтопридатність Висока, локальне виробництво, доступні компоненти та спеціалісти Низька, залежність від оригінальних деталей та відсутність спеціалістів Складання та транспортування Промені складаються; компактний форм-фактор забезпечує зручне транспортування та швидке привдення в робочий стан. Промені складаються; компактний форм-фактор забезпечує зручне транспортування та швидке привдення в робочий стан. Наявність станції керування Так, наявна наземна станція керування з великим екраном для зручного контролю польоту та відеопотоку. Ні, використовується тільки пульт дистанційного керування. Наявність виносної антени Так, до комплектації комплексу входить виносна антена з кабелем довжиною до 30 метрів, що дозволяє здійснювати керування та моніторинг з безпечної позиції або з укриття. Ні, зовнішні або виносні антени не передбачені Наявність змінних батарей Так, в комплекті входять змінні батареї власної розробки, розраховані на безперервну роботу. Змінні батареї не входять у базовий комплект та купуються окремо. Сапорт та навчання Власна служба технічної підтримки, проведення навчання для операторів, швидкий доступ до методичних матеріалів та консультацій у процесі експлуатації. Обмежена офіційна підтримка Орієнтація на військові задачі Висока, регулярні доопрацювання на основі постійної комунікації та фідбеку від військових Обмежені, базується на власних дослідженнях, не орієнтовані на військові задачі. Легкість та доступність замовлення Доступний для замовлення безпосередньо від українського виробника; локальне виробництво спрощує постачання та скорочує строки отримання комплексу. Залежить від зовнішніх ланцюгів постачання; доступність визначається імпортом, логістикою та обмеженнями офіційних каналів продажу. Ціна Постачається як готове комплексне рішення та залежить від конфігурації; орієнтовна ціна одного дрона – 156 500. Ціна одного дрону без термальної камери та НСК варіюється від 70 000 до 100 000 грн в залежності від продавця

Порівняльний аналіз показує, що DJI Mavic 3 та WIY KRUK Mini орієнтовані на різні сценарії застосування. Mavic 3 залишається цивільним БпЛА з акцентом на якісну відеозйомку та простоту використання, тоді як WIY KRUK Mini спроєктований як компактний БпЛА для бойових умов, що поєднує мультифункціональність, можливість роботи без критичної залежності від GPS, підвищену ремонтопридатність і виконання декількох типів завдань у межах одного рішення.

Практичне використання: де який дрон сильніший

Сценарії, де WIY KRUK Mini має перевагу

WIY KRUK Mini ефективніше застосовується у середовищах із підвищеними перешкодами та нестабільною навігацією, де критичною є здатність зберігати керованість без жорсткої прив’язки до GPS;

Додатковою перевагою є адаптація під конкретну задачу: можливість зміни конфігурації або виконання допоміжних ролей без заміни дрона;

Висока ремонтопридатність і доступність обслуговування завдяки локальному виробництву

Сценарії, де DJI Mavic 3 показує кращий результат



DJI Mavic 3 демонструє кращі результати у завданнях, пов’язаних із фото- та відеозйомкою, де критичними є висока деталізація зображення та можливості штатної камери. Водночас оптика WIY KRUK Mini орієнтована на виконання розвідувальних задач у реальному часі, забезпечуючи достатній рівень візуальної інформативності для спостереження, ідентифікації об’єктів та оцінки обстановки, навіть якщо вона поступається Мавіку за параметрами зйомки.

Сильним боком дрона є високий рівень стабілізації, що забезпечує передбачувану поведінку у стандартних умовах експлуатації; водночас платформа не розрахована на роботу в умовах заглушення GPS, тоді як WIY KRUK Mini здатний зберігати стабільність польоту без критичної залежності від супутникової навігації;

Для користувачів без спеціальної підготовки Mavic 3 зручний завдяки простоті використання та автоматизованим режимам польоту; ці переваги найбільш повно реалізуються у контрольованих та стандартних умовах застосування;

Екосистема DJI забезпечує інтегровані програмні рішення та зрозумілий користувацький досвід у межах цивільних сценаріїв, однак її закритий характер обмежує гнучкість адаптації під військові умови.

Переваги та обмеження кожної платформи



WIY KRUK Mini – сильні сторони

Проєктування та виробництво з урахуванням реальних вимог військових підрозділів;

Орієнтація на умови бойового застосування;

Мультифункціональність у межах одного БпЛА;

Можливість роботи без критичної залежності від GPS;

Висока ремонтопридатність і доступність обслуговування;

Адаптація під задачі підрозділів через пряму взаємодію з розробником.

WIY KRUK Mini – обмеження

Поступається DJI Mavic 3 у якості штатної оптики — камера оптимізована для розвідки та оперативного спостереження, а не для високодеталізованої фото- і відеозйомки;

DJI Mavic 3 – сильні сторони

Якісна фото- та відеозйомка;

Стабільна робота у стандартних умовах;

Простота використання та автоматизовані режими;

Розвинена екосистема програмного забезпечення.

DJI Mavic 3 – обмеження

Фіксована конфігурація без можливості адаптації;

Критична залежність від GPS;

Обмежена ремонтопридатність;

Не проєктувався для виконання військових завдань.

FAQ

Чим WIY KRUK Mini відрізняється від DJI Mavic 3?

WIY KRUK Mini створений для зручної роботи в військових умовах і виконання розвідувальних завдань, тоді як DJI Mavic 3 орієнтований на зручність користувача та якість зйомки у цивільних сценаріях.

Який дрон краще підходить для розвідки?

Для роботи в умовах військового застосування (як розвідки, так і інших завдань) більш придатний WIY KRUK Mini. Для спостереження та зйомки – DJI Mavic 3.

Чи можна вважати WIY KRUK Mini альтернативою Mavic 3?

Так, але не як прямий аналог. Це різні інструменти, створені для різних задач.

У яких задачах Mavic 3 має перевагу?

У завданнях фото- та відеозйомки, а також у стандартних цивільних сценаріях експлуатації, де важливі автоматизація та простота використання.

Який дрон легше обслуговувати: WIY KRUK Mini чи Mavic 3?

WIY KRUK Mini простіше ремонтувати та обслуговувати завдяки локальній підтримці, прямому контакту із розробниками та постійному зворотному зв’язку від військових підрозділів, що дозволяє регулярно допрацьовувати та адаптувати дрон до реальних умов експлуатації.

Висновок

Універсального «кращого» дрона не існує. WIY KRUK Mini та DJI Mavic 3 вирішують різні задачі і створювалися для різних умов експлуатації. Mavic 3 ефективний як цивільний інструмент для зйомки та спостереження, тоді як WIY KRUK Mini орієнтований на багатофункціональність, розвідку та роботу в складному військовому середовищі. Вибір між ними залежить від конкретних цілей, умов застосування та вимог до надійності й обслуговування.