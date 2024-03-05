"Я не вірю у слова "дякую ЗСУ": офіцер про те, який вигляд повинна мати подяка

Офіцер ЗСУ, який пише під ніком Нічний сталкер, розповів, чому не вірить у слова "Дякую ЗСУ".

Про це військовий написав у соціальній мережі Facebook.

"Я не вірю у слова "Дякую ЗСУ". Ну от не вірю і все тут, у мене з довірою взагалі дуже складні стосунки. Але у дії я вірю, і дії добре пам'ятаю", – написав військовий.

Нічний сталкер розповів, що вірить тільки тим, хто донатить, волонтерить, і нічого не чекає у відповідь, окрім перемоги.

"Я вірю жінці, яка пропускає в черзі перед собою військового, бо це ніби дрібниця, але теж дія, а не просто слова.

Я вірю абсолютно не патріотичній людині, яка розмовляла російською і ніколи не вдягала вишиванку, але взяла до рук зброю і пішла нищити окупантів.

Я вірю водію маршрутки, який навіть не дивиться на посвідчення УБД людини у формі і не бере з нього гроші. Таке теж іноді трапляється", – додав військовий.

Нічний сталкер також розповів, що вдячність ЗСУ – лікування військових у приватних клініках з відчутними знижками та безкоштовна кава для бійців у кафе. І справа тут не в грошах, а у відношенні до людей, які ціною свого життя та здоров'я захищають Україну від окупантів.

"Я вірю навіть безхатькам, які на початку повномасштабки збирали пусті пляшки для коктейлів Молотова і несли їх військовим. Тому що "Дякую ЗСУ" – це завжди дія", – написав військовий.

На його думку, запам'ятовуються лише дії, а слова – ні.

Нагадаємо, військовий розповів про погляд на тил з фронту. За словами Володимира Демченка, досвід перебування в цивільному середовищі виявився для нього вкрай травматичним.

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