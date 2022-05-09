"Ядерної не буде": Арестович дав прогноз, як далі розвиватиметься війна в Україні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом.

На думку Арестовича, РФ не стане розпочинати ні ядерну війну, ні війну проти НАТО. Натомість Росія спробує вийти на кордони Луганської, Донецької та Херсонської областей, після чого утримати захоплені території та підписати мирний договір на вигідних для себе умовах.

Арестович впевнений, що повної мобілізації Путін оголошувати не стане, оскільки РФ не має необхідної для цього кількості озброєння. А от шляхом проведення прихованої мобілізації країна-агресорка намагатиметься поповнити свою армію.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 9 травня.

"Сьогодні прозвучала важлива фраза (від Путіна - прим.), яка підсумовує всю цю історію. Вона звучала так: "Ми повинні вберегти світ від глобальної війни". Переводжу - "ядерної війни не буде, війни з НАТО не буде". Питання - що буде?

Буде млява за своїм перебігом спроба вирішити три основні завдання. Перша - вихід на кордони Луганської, Донецької та Херсонської областей. І далі спроба втримати ці кордони шляхом проведення прихованої мобілізації, прихованого зняття техніки зі зберігання і перекидання сюди для створення угруповання, яке не буде вже мати наступального потенціалу серйозного, та й особливо не матиме жодного. А буде завдання на переведння боротьби в партер, на створення ситуації, яка була від літа 2015-го до лютого 2022 року із млявим становищем на фронті. Із торгівлею на переговорах, створенням особистих переговорних майданчиків на тему давайте якусь угоду типу "Мінськ-3" підпишемо чи "Стамбул-1", де начебто українська сторона визнає реалії. І ось, щоб ми визнали реалії, вони триматимуть оборону. Для того, щоб наші зусилля розбивалися, розмивалися. Ми розуміли безперспективність воєнних зусиль і погодилися через виснажену економіку підписати цю угоду. Це все, на що здатна зараз російська воєнна машина.

Чи буде закріплення "Херсонської Народної Республіки", "Таврійського Краю" чи визнання так званих "ЛНР" / "ДНР" частиною Росії, це залежить від кон'юктури. Це крайній сценарій. Не ядерна зброя, зауважте. Не повна мобілізація, а це крайній сценарій, який різко погіршує ситуацію, загострює її для Кремля. І вони залишають її, по-перше, вони будуть цим погрожувати. По-друге, на випадок, якщо переговори підуть не за їхнім сценарієм. І то ще побачимо, які санкції будуть. Тому все з ними ясно, з цією війною. І все це залежить від того, як західні союзники поставлять нам важку зброю, яким ми можемо ці плани зірвати.

Не буде ні повної мобілізації, ні якихось там 25 батальйонно-тактичних груп, які нам обіцяють окремі люди у відчаї. Бо якщо вони зберуть 25 батальйонно-тактичних груп, то вони озброять їх максимум палицями-рогатками. І то рогатками я сумніваюся, це занадто високотехнологічний продукт. Все, ми знаємо, що буде. І така ситуація триватиме найближчі один-два місяці. До того часу, поки вони, можливо, зберуть строковиків, ще якісь страшні резерви віднайдуть. І все одно кинуть все це сюди з основними цілями утримати оборону.", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

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