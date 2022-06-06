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Як передати ЗСУ інформацію про російські війська: інструкція

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Як передати ЗСУ інформацію про російські війська: інструкція

Фото: Associated Press

Якщо ви проживаєте у певних областях або знаєте друзів та рідних, що там зараз перебувають, — надсилайте фото та відео. 

Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація про окупантів у гарячих точках.

Про це інформує Управління державної охорони України у Facebook. 

Якщо ви проживаєте саме в таких областях:

  • Харківській;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Одеській; 
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • АР Крим. 
© facebook.com/udoukyiv
Фото: facebook.com/udoukyiv

Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів та рідних, що там зараз перебувають, — надсилайте фото та відео. Якщо немає можливості зняти ворогів — надсилайте детальний текстовий опис у чатбот

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