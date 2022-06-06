Як передати ЗСУ інформацію про російські війська: інструкція

Якщо ви проживаєте у певних областях або знаєте друзів та рідних, що там зараз перебувають, — надсилайте фото та відео.
Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація про окупантів у гарячих точках.
Про це інформує Управління державної охорони України у Facebook.
Якщо ви проживаєте саме в таких областях:
- Харківській;
- Донецькій;
- Луганській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- АР Крим.
Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів та рідних, що там зараз перебувають, — надсилайте фото та відео. Якщо немає можливості зняти ворогів — надсилайте детальний текстовий опис у чатбот.
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