Як передати ЗСУ інформацію про російські війська: інструкція

Як передати ЗСУ інформацію про російські війська: інструкція

Якщо ви проживаєте у певних областях або знаєте друзів та рідних, що там зараз перебувають, — надсилайте фото та відео.

Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація про окупантів у гарячих точках.

Про це інформує Управління державної охорони України у Facebook.

Якщо ви проживаєте саме в таких областях:

Харківській;

Донецькій;

Луганській;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Чернігівській;

Сумській;

АР Крим.

Фото: facebook.com/udoukyiv

Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів та рідних, що там зараз перебувають, — надсилайте фото та відео. Якщо немає можливості зняти ворогів — надсилайте детальний текстовий опис у чатбот.

Також читайте Ворог створює ілюзію свого панування максимально можливій частині території: деталі

Читайте також:

Дуже напружений режим: Жданов оцінив небезпеку від російської авіації