Яка ситуація на фронті: в ISW повідомили, де просунувся ворог

Зокрема, наступальні дії російських окупантів фіксувалися на Покровському напрямку, проте ворог не зміг просунутися.

На фронті в Україні російські війська просунулися поблизу Борової Харківської області та Сіверська Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

Російські війська здійснювали наступ у районі Липців, однак не змогли просунутися.

Луганська область

На Куп’янському напрямку ворог також намагався атакувати, але безрезультатно.

Протягом 12-13 лютого окупанти вели бойові дії в районах Кіндрашівки, Голубівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Новоосинового.

Нещодавно російські сили змогли досягти певного просування на напрямку Борової. Дані Генштабу ЗСУ від 13 лютого вказують на ймовірне просування ворога у полях на захід від Першотравневого.

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Також зафіксовані бої в районах Колісниківки, Загризового, Лозової, Копанок, Греківки та Новомихайлівки.

Донецька область

Російські окупанти дещо просунулися під Сіверськом. Генштаб ЗСУ повідомив, що противник, ймовірно, досяг успіху на південний схід від Федорівки.

12-13 лютого бойові дії тривали:

на північний схід від Сіверська (район Білогорівки),

на схід від Сіверська (Верхньокам’янське),

у районі Часового Яру та Васюківки – без змін позицій,

в районі Торецька, Щербинівки та Сухої Балки – без успіху.

Російський воєнкор стверджував, що війська РФ відбили нібито механізовану атаку ЗСУ на околицях Торецька.

Наступальні дії також фіксувалися на Покровському напрямку, проте ворог не зміг просунутися. Бої тривали біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Єлизаветівки, Малинівки, Променя, Лисівки, Звірового, Піщаного, Удачного, Надіївки, села Запоріжжя, Преображенки та Успенівки.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що бойові дії продовжуються на південь і південний захід від Покровська.

Українська бригада, яка діє на цьому напрямку, 13 лютого оприлюднила відео, де зафіксовано відбиття російського механізованого штурму у складі взводу.

Також 13 лютого російські війська атакували на Курахівському напрямку, біля Андріївки, Шевченка, Дачного, Улакли, Костянтинополя, Олексіївки, Розлива, Багатиря та Зеленівки, але не змогли досягти успіху.

Російські джерела стверджують, що частини 110-ї ОМСБр були передислоковані на Покровський напрямок, а підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії – на Торецький напрямок, але ISW не підтверджує ці дані.

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На напрямку Великої Новосілки 13 лютого ворог продовжував наступ, але безрезультатно. Російські пропагандисти заявляють про атаки біля Нового Комара, Новоочеретуватого, Бурлацького та Времівки.

Південний напрямок

Російські війська 13 лютого здійснювали наземні атаки на північний захід від Роботиного (Щербаки, Кам’янське) та на північний схід (Мала Токмачка), але без просування.

Окупанти також зірвали ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Українська розвідка повідомила, що російські війська атакували район, через який мала проїхати делегація. У відповідь Міноборони РФ заявило, що нібито ЗСУ обстріляли колону експертів.

Жодні українські чи російські джерела, на які посилається ISW, не повідомляли про наземні бойові дії на Дніпровському напрямку 13 лютого.

Нагадаємо, аналітики Deep State повіломили, що росіяни просунулися у Дворічній, Андріївці, біля Фиголівки та Бурлацького.