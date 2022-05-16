"Тривають тяжкі бої": Арестович розповів про ситуацію на сході України

Ситуація на східному напрямку поки залишається незмінною, там тривають тяжкі бої.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що росіянам не вдасться вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

Про це Арестович розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у понеділок, 16 травня.

Там (між Рубіжним та Попасною - ред.) немає жодних "кліщів", там є маленькі манікюрні ножиці. Якщо ми пам'ятаємо, то ще три місяці тому розмах обрізати Україну до Вінниці чи до Львова, зараз ми бачимо, що їхній гонор скоротився. Там (на сході - ред.) тривають тяжкі бої. Вони після Попасної повернули на північ для того, щоб зробити оце кільце. Але мушу запевнити, що незважаючи на важкість цих боїв, там наша оборона дуже надійна. Наші війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Працює і наша авіація та артилерія, не лише російська. Я думаю, що ця військова мета - забезпечити політичні плани Путіна, відзвітувати хоча б про вихід на кордони Луганської та Донецької областей, їм не вдасться", - зазначив радник голови ОП.

Арестович про "пласкогубці" – ситуація між Рубіжним та Попасною

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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