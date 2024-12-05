За ніч до Білорусі залетіли понад 17 російських "Шахедів"

Дрони залітали з України та проходили через "білоруський коридор".

У ніч із 4 на 5 грудня було зафіксовано щонайменше 17 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" з України до Білорусі.

Про це повідомило видання "Білорускі Гаюн".

Дрони рухалися в напрямку Лоєва, Брагіна та Мозиря, проходячи через так званий "білоруський коридор". Перший захід стався о 02:02, коли двоє дронів залетіли з Чернігівщини до Білорусі. Далі заходи відбувалися з інтервалами, зокрема о 02:12, 02:22 (два дрони), 02:38, 02:46, 02:52 (два дрони), 03:10 (два дрони), 03:44, 03:57, 04:03 (два дрони), 04:15 та 04:35.

"Шахеди" над Білоруссю в ніч проти 5 грудня/Схема: Білоруський Гаюн

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, за ніч локаційно було втрачено у Білорусі 1 дрон.

Також варто зазначити, що вперше з 26 листопада був піднятий винищувач ВПС Білорусі. Літак вилетів із Барановичів близько 02:50 та здійснив патрулювання на південний схід країни, повернувшись на базу близько 04:30.

Нагадаємо, у листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат.

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