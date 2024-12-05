За ночь в Беларусь залетели более 17 российских "Шахедов"

Дроны залетали из Украины и проходили через "белорусский коридор".

В ночь с 4 на 5 декабря было зафиксировано не менее 17 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" из Украины в Беларусь.

Об этом сообщило издание "Белоруські Гаюн".

Дроны двигались в направлении Лоева, Брагина и Мозыря, проходя через так называемый "белорусский коридор". Первый заход произошел в 02:02, когда двое дронов залетели из Черниговщины в Беларусь. Далее заходы проходили с интервалами, в частности в 02:12, 02:22 (два дрона), 02:38, 02:46, 02:52 (два дрона), 03:10 (два дрона), 03:44, 03: 57, 04:03 (два дрона), 04:15 и 04:35.

"Шахеды" над Беларусью в ночь на 5 декабря/Схема: Белорусский Гаюн

По сообщению Воздушных сил ВСУ, за ночь локационно был потерян в Беларуси 1 дрон.

Также следует отметить, что впервые с 26 ноября был поднят истребитель ВВС Беларуси. Самолет вылетел из Барановичей около 02:50 и осуществил патрулирование на юго-востоке страны, вернувшись на базу около 04:30.

Напомним, в ноябре армия РФ понесла рекордные потери.

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