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Загострення на Донбасі: нардепів та міністрів відправляють на лінію фронту

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Загострення на Донбасі: нардепів та міністрів відправляють на лінію фронту

ТСН

Візит нардепів та урядовців запланований на суботу, 19 лютого.

Через загострення в зоні проведення ООС представники Верховної Ради та частина уряду відвідають лінію фронту.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу у п'ятницю, 18 лютого. 

За його словами, парламентарі та урядовці відвідають територію ОРДЛО за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Президент України ухвалив рішення, і завтра на лінію фронту відправляються представники Верховної Ради, частина міністрів, я також за дорученням президента вирушаю завтра на фронт. І завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура", - зазначив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

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