Загострення на Донбасі: нардепів та міністрів відправляють на лінію фронту

Візит нардепів та урядовців запланований на суботу, 19 лютого.
Через загострення в зоні проведення ООС представники Верховної Ради та частина уряду відвідають лінію фронту.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу у п'ятницю, 18 лютого.
За його словами, парламентарі та урядовці відвідають територію ОРДЛО за дорученням президента України Володимира Зеленського.
"Президент України ухвалив рішення, і завтра на лінію фронту відправляються представники Верховної Ради, частина міністрів, я також за дорученням президента вирушаю завтра на фронт. І завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура", - зазначив він.
Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.
Читайте також:
- Загострення на Донбасі: що задумала Росія, погрожуючи визнати "ДНР"/"ЛНР"
- Ситуація на Донбасі загострюється: проросійські бойовики обстріляли 26 населених пунктів
- Це велика провокація - Зеленський про обстріл проросійськими бойовиками дитсадка в Станиці Луганській