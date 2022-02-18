Обострение на Донбассе: нардепов и министров отправляют на линию фронта

Обострение на Донбассе: нардепов и министров отправляют на линию фронта

Визит нардепов и чиновников намечен на субботу, 19 февраля.

Из-за обострения в зоне проведения ООС представители Верховной Рады и часть правительства посетят линию фронта.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 18 февраля.

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По его словам, парламентарии и члены правительства посетят территорию ОРДЛО по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Украины принял решение, и завтра на линию фронта отправляются представители Верховной Рады, часть министров, я также по поручению президента отправляюсь завтра на фронт. И завтра будем в тех местах, где непосредственно пострадала наша инфраструктура", — отметил он.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

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