Захисту від боєприпасів HIMARS на сьогодні не існує - військовий експерт

Захисту від боєприпасів HIMARS на сьогодні не існує.
Справа в тому, що HIMARS застосовує не ракети, а реактивні снаряди, які мають дальність ураження до 80 кілометрів.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
“На сьогоднішній день у світі є тільки одна система протиповітряної оборони, яка здатна перехоплювати реактивні снаряди - це “Залізний купол”. Тому ніякі С-300 та С-400 не придатні для перехоплення таких боєприпасів. А ще враховуючи те, що боєприпас коригуємий - а це значить, що він може змінювати траєкторію польоту, бо його траєкторія не матиматична. Тому на сьогодні засобів противодії HIMARS не існує”, - пояснив Олег Жданов.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили у Новій Каховці понад 150 окупантів включно з генералом та офіцерами.
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