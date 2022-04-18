Зеленський: "Ми знаємо, заради чого і де ми воюємо. Ми захищаємо свою землю"

Зеленський: "Ми знаємо, заради чого і де ми воюємо. Ми захищаємо свою землю"

Президент нагадав про світову допомогу для України.

Україна не має технічної і збройної переваги над ворогом, тому потребує в рази більше міжнародної допомоги, ніж отримує зараз.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає Офіс Президента.

“Достатньо (допомоги Україні - ред.) не буде, достатньо - неможливо. Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні. На жаль, у нас немає технічної і збройної переваги над нашим ворогом. Ми не на одному рівні. Але у нас сильніші люди. І головне - у нас є ціль і місія. Ми знаємо, заради чого і де ми воюємо, кого ми захищаємо. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої сім’ї”, - сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що Україна не може віддати свої території, але шляхи для пошуку діалогу з Росією мають бути.

“Але з’являються такі моменти, як Буча, Бородянка, Волноваха, Ізюм, Маріуполь, після яких говорити ніхто не хоче. Суспільство наше не хоче... Сьогодні в України, у народу, у держави, є чітке розуміння: нам нічого чужого не потрібно, і ми нічого свого не віддамо”, - додав президент.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг припускає, що ця війна може тривати місяцями чи навіть роками. Натомість американський телеканал CNN наводить слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав європейським союзникам, що війна Росії проти України триватиме до кінця 2022 року.