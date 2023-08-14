Зеленський невдоволений неякісною роботою ВЛК та анонсував зміни

На фронті багато проблем через ВЛК, сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 14 серпня відвідав військових на передовій та анонсував зміни в діяльності військово-лікарських комісій, якими українські захисники невдоволені.

Про це він сказав 14 серпня під час свого звернення до українців.

Зеленський зазначив, що командири невдоволені неякісною роботою військово-лікарських комісій. А тому він анонсував зміни в їхній діяльності.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", – сказав він.

Президент також наголосив, що він був у розташуваннях бойових бригад.

"3-тя і 5-та окремі штурмові, "вісімдесятка" ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби", – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

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