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Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових асів за успішну роботу

Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових асів за успішну роботу

Візит Володимира Зеленського до Роботиного Запорізької області / Фото: Володимир Зеленський

Українські пілоти як захищають українське небо, так і "знищують ворога" із повітря.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Роботиного Запорізької області відвідав повітряне командування "Схід", де нагородив бойових пілотів державними нагородами.

Про це повідомив глава держави на сторінці у телеграм-каналі. 

Окрім того, за його словами, обговорили захист об’єктів критичної інфраструктури у прикордонних містах та селах та майбутнє підсилення. 

"Повітряне командування "Схід". Обговорили захист наших міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря. Поспілкувалися про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню. Нагородив бойових пілотів. Наші потужні воїни, які захищають наше небо і з неба захищають Україну. Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", - написав лідер України. 

Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, президент Украни Володимир Зеленський відвідав Роботине на Запоріжжі та провів нараду щодо безпекової ситуації в області

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