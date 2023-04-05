Знищення "Мрії": ексдиректору ДП "Антонов" Бичкову оголосили підозру в злочинній недбалості

Ексочільник ДП "Антонов" не забезпечив передислокацію літака "Мрія" до безпечного місця напередодні повномасштабного вторгнення Росії, попри застереження.

Колишньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову повідомлено про підозру у недбалості, через яку росіяни знищили літак "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Слідство встановило, що ексдиректор ДП "Антонов", попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака "Мрія" до безпечного місця.

Через службову недбалість посадовця найбільший у світі літак АН-225 згорів під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у Гостомелі.

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 "Мрія" напередодні військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

"Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

Чому найбільший у світі літак не вдалося врятувати і хто за це відповідатиме – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як росіяни знищили АН-225 "Мрія"

У лютому під час бомбардування аеропорту в Гостомелі під Києвом російські окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Пізніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Дмитро Антонов записав відеозвернення – він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

У травні президент Зеленський повідомив, що Україна збудує ще один літак "Мрія".

Згодом в СБУ повідомили, що співробітники державного підприємства могли співпрацювати з російськими окупантами.

СБУ встановила причетність службових осіб та керівництва ДП "Антонов".

У Мережі показали, який вигляд мав Ан-225 "Мрія" в Гостомелі 1989 року (фото).

Пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж" Андрій Куліш розповів, що під час російського вторгнення бійцям Нацгвардії керівництво аеродрому заборонило окопатися на території летовища.

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