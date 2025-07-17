Жодних Tomahawk чи JASSM: експерт розкрив справжні плани США щодо постачань зброї Україні

Трамп не планує постачати Укаїні далекобійну зброю / © ТСН.ua

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Дональд Трамп не має наміру передавати Києву далекобійні ракети JASSM або Tomahawk. Крім того, Укрїні потрібні не лише ЗРК Patriot, адже ці системи ефективно працюють лише в тандемі з IRIS-T або NASAMS.

Таку оцінку щодо військової допомоги Україні від США висловив політолог Національної академії оборони у Відні, військовий експерт Густав Грессель в інтерв’ю Deutsche Welle.

«США продають лише системи малої дальності, тому всі чутки про JASSM або Tomahawk — повна нісенітниця. Йдеться, в першу чергу, про боєприпаси для систем, до яких європейці не можуть виробляти власні. Це ЗРК Patriot і, звичайно, системи HIMARS», — зазначив Густав Грессель.

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Експерт також підкреслив, що не варто вірити словам Дональда Трампа, оскільки він часто плутає факти та цифри. За словами Гресселя, наразі обговорюється лише постачання пускових установок та батарей, включно зі списаними американськими чи ізраїльськими зразками. Ключове питання полягає в тому, чи вистачить Україні тих ракет, які Трамп вирішив продати.

Водночас Грессель пояснив, як працюють системи Patriot. За його словами, Грессель ефективність їх використання зростає, коли вони об’єднуються з системами IRIS-T та NASAMS. Ці комплекси мають менший радіус дії і розроблені спеціально для спільної роботи.

«Patriot може працювати в парі з IRIS-T і NASAMS, двома іншими системами з меншим радіусом дії, але які розроблені для спільної роботи з Patriot. Перевага IRIS-T в тому, що радар має радіус повороту 360°, в той час як у радара Patriot поле зору становить 120°. Тож якщо потрібно було б захистити об’єкт тільки за допомогою Patriot, то знадобився б мінімум батальйон, щоб дивитися в усі сторони», — додав політолог.

Нагадаємо, ведеться термінова підготовка до перекидання систем Patriot до України. Генерал НАТО наголосив, що Київ потребує посиленої ППО через масовані атаки РФ.

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