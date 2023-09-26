ЗСУ ліквідували ще 400 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 26 вересня 2023 року ЗСУ знищили 276 670 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 400 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 276 670 (+400) осіб,

танків - 4672 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8946 (+19) од,

артилерійських систем - 6299(+39) од,

РСЗВ - 792 (+1) од,

засоби ППО - 533 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29),

крилаті ракети - 1529 (+11),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17) од,

спеціальна техніка - 925 (+7).

Як повідомлялося, внаслідок удару по штабу російського Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув адмірал Віктор Соколов. Саме він віддавав накази про ракетні удари по Україні і ракетоносіїв у Чорному морі.

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