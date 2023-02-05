"ЗСУ нікуди не відступають": Пригожин прокоментував бої за Бахмут

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував повідомлення роспропагандистів про нібито відступ захисників України з міста Бахмут у Донецької області.

Відповідне повідомлення з'явилося у його Telegram-каналі.

"Прояснюю ситуацію. ЗСУ нікуди не відступають. ЗСУ б'ються до останнього", - заявив Пригожин.

За його словами, "у північних кварталах Артемівська (Бахмута - ред.) йдуть запеклі бої за кожну вулицю, кожну хату, кожен сходовий майданчик".

Пригожин підкреслив, що відступу українських сил "не відбувається ні у північних кварталах, ні у південних, ні у східних"

Російські пропагандисти поширили новину про нібито "відступ ЗСУ" із "північних кварталів" Бахмута.

Ситуація у Бахмуті

Російські загарбники, у суботу, 4 лютого, завдали удару по центральній частині міста Бахмут. Внаслідок атаки – зруйнована багатоповерхівка.

У Бахмуті внаслідок ворожих обстрілів загинув американський волонтер Піт Рід.

У ЗСУ розповіли, що ситуація у Бахмуті та довкола міста останніми днями є найскладнішою за весь період війни, російські війська суттєво посилили тиск на позиції українських захисників.

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