"ВСУ никуда не отступают": Пригожин прокомментировал бои за Бахмут

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг сообщения роспропагандистов о якобы отступлении защитников Украины из города Бахмут в Донецкой области.

Соответствующее сообщение появилось на его Telegram-канале.

"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ сражаются до последнего", — заявил Пригожин.

По его словам, "в северных кварталах Артемовска (Бахмута — ред.) идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную площадку".

Пригожин подчеркнул, что отступление украинских сил "не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных"

Российские пропагандисты распространили новость о якобы "отступлении ВСУ" из "северных кварталов" Бахмута.

Ситуация в Бахмуте

Российские захватчики, в субботу, 4 февраля, нанесли удар по центральной части города Бахмут. В результате атаки – разрушенная многоэтажка.

В Бахмуте в результате вражеских обстрелов погиб американский волонтер Пит Рид.

В ВСУ рассказали, что ситуация в Бахмуте и вокруг города в последние дни самая сложная за весь период войны, российские войска существенно усилили давление на позиции украинских защитников.

Читайте также: