ЗСУ нищать ворога під Соледаром: Сирський показав потужне відео

У росіян поменшало техніки та особового складу.
Під Соледаром аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та оператори FPV-дронів з інших підрозділів протягом доби вразили 4 авто і 2 бліндажі росіян.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Чудова робота. Масштабуємо знищення ворога", - написав він.
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