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ЗСУ нищать ворога під Соледаром: Сирський показав потужне відео

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
829
Час на прочитання
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ЗСУ нищать ворога під Соледаром: Сирський показав потужне відео

Війна з РФ

У росіян поменшало техніки та особового складу.

Під Соледаром аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та оператори FPV-дронів з інших підрозділів протягом доби вразили 4 авто і 2 бліндажі росіян.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. 

"Чудова робота. Масштабуємо знищення ворога", - написав він.

ЗСУ нищать ворога під Соледаром

ЗСУ нищать ворога під Соледаром

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Дата публікації
Перегляди
829
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