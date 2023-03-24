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ЗСУ пішли в контрнаступ у Запорізькій області - ISW

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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ЗСУ пішли в контрнаступ у Запорізькій області - ISW

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові провели контрнаступальну операцію.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про успіхи Збройних сил України в Запорізькій області. Українські захисники провели на цьому напрямку контрнаступальну операцію.

Про це йдеться в звіті ISW за 23 березні.

"Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. 22 березня російський "воєнкор" заявив, що українські війська контролюють близько половини Новоданилівки (53 км на південний схід від міста Запоріжжя) і що це селище раніше було неокупованою сірою зоною. 

Інший "військкор" 23 березня заявив, що українські війська вели контрнаступ у напрямку Роботине (66 км на південний схід від міста Запоріжжя)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
14к
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