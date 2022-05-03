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ЗСУ разом з прикордонниками ліквідували окупантів

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ЗСУ разом з прикордонниками ліквідували окупантів

Державна прикордонна служба України

Армія України продовжує успішно знищувати особовий склад та техніку російських загарбників.

Під час ведення спостереження в районі одного з населених пунктів прикордонники виявили наближення групи російських військових.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

Окупанти розпочали інженерне обладнання своїх позицій, а прикордонники передали зазначену інформацію ЗСУ. 

"Невдовзі на окупантів посипалися міни", - йдеться у дописі.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Путін оголосив про плани демілітаризуватиї та денацифікувати Україну.

Нагадаємо, українські військові на півдні знищили пункт управління російських окупантів і три склади з боєприпасами.

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