ЗСУ разом з прикордонниками ліквідували окупантів

Армія України продовжує успішно знищувати особовий склад та техніку російських загарбників.

Під час ведення спостереження в районі одного з населених пунктів прикордонники виявили наближення групи російських військових.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Окупанти розпочали інженерне обладнання своїх позицій, а прикордонники передали зазначену інформацію ЗСУ.

"Невдовзі на окупантів посипалися міни", - йдеться у дописі.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Путін оголосив про плани демілітаризуватиї та денацифікувати Україну.

Нагадаємо, українські військові на півдні знищили пункт управління російських окупантів і три склади з боєприпасами.

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