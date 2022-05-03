ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали оккупантов

Армия Украины продолжает уничтожать личный состав и технику российских захватчиков.

В ходе ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов пограничники обнаружили приближение группы российских военных.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Оккупанты приступили к инженерному оборудованию своих позиций, а пограничники передали указанную информацию ВСУ.

"Вскоре на оккупантов посыпались мины", — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Путин объявил о планах демилитаризации и денацифицировать Украину.

Напомним, украинские военные на юге уничтожили пункт управления российских оккупантов и три склада с боеприпасами.

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