Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали оккупантов

Дата публикации
Просмотры
2159
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали оккупантов

Государственная пограничная служба Украины

Армия Украины продолжает уничтожать личный состав и технику российских захватчиков.

В ходе ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов пограничники обнаружили приближение группы российских военных.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Оккупанты приступили к инженерному оборудованию своих позиций, а пограничники передали указанную информацию ВСУ.

"Вскоре на оккупантов посыпались мины", — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Путин объявил о планах демилитаризации и денацифицировать Украину.

Напомним, украинские военные на юге уничтожили пункт управления российских оккупантов и три склада с боеприпасами.

Читайте также:

Какое вооружение США готовят к отправке Украины согласно ленд-лизу (на жестовом языке)

Какое вооружение США готовят к отправке Украины согласно ленд-лизу (на жестовом языке)
Следующая публикация