ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали оккупантов

Армия Украины продолжает уничтожать личный состав и технику российских захватчиков.
В ходе ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов пограничники обнаружили приближение группы российских военных.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Оккупанты приступили к инженерному оборудованию своих позиций, а пограничники передали указанную информацию ВСУ.
"Вскоре на оккупантов посыпались мины", — говорится в сообщении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Путин объявил о планах демилитаризации и денацифицировать Украину.
Напомним, украинские военные на юге уничтожили пункт управления российских оккупантов и три склада с боеприпасами.
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