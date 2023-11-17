ЗСУ суттєво прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

Втрати ворога за добу різко зросли.
ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 16 листопада ще 1140 російських військових, а також завдали втрат в озброєнні і військовій техніці.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив 17 листопада.
Загальні бойові втрати російських окупантів у живій силі від 22 лютого 2022 року до 17 листопада 2023 року становлять близько 316 760 бійців убитими і пораненими.
Втрати РФ на 17 листопада
- особовий склад ‒ близько 316 760 (+1140),
- танки ‒ 5415 (+27),
- бойові броньовані машини ‒ 10132 (+11),
- артилерійські системи – 7712 (+29),
- РСЗВ – 895 (+3),
- засоби ППО ‒ 585 (+0),
- літаки – 323 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
- кораблі/катери ‒ 22 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 10077 (+17),
- спеціальна техніка ‒ 1086 (+2).
До слова, за оцінками західних партнерів України, загальні втрати Росії на фронті в живій силі сягають 300-400 тис. убитими і пораненими.
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