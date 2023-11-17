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ЗСУ суттєво прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ суттєво прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

Залишена позиція російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати ворога за добу різко зросли.

ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 16 листопада ще 1140 російських військових, а також завдали втрат в озброєнні і військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 17 листопада.

Загальні бойові втрати російських окупантів у живій силі від 22 лютого 2022 року до 17 листопада 2023 року становлять близько 316 760 бійців убитими і пораненими.

Втрати РФ на 17 листопада

  • особовий склад ‒ близько 316 760 (+1140),
  • танки ‒ 5415 (+27),
  • бойові броньовані машини ‒ 10132 (+11),
  • артилерійські системи – 7712 (+29),
  • РСЗВ – 895 (+3),
  • засоби ППО ‒ 585 (+0),
  • літаки – 323 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 10077 (+17),
  • спеціальна техніка ‒ 1086 (+2).
Втрати російської армії на 17 листопада 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російської армії на 17 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за оцінками західних партнерів України, загальні втрати Росії на фронті в живій силі сягають 300-400 тис. убитими і пораненими.

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Дата публікації
Перегляди
784
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