ЗСУ суттєво прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 16 листопада ще 1140 російських військових, а також завдали втрат в озброєнні і військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 17 листопада.

Загальні бойові втрати російських окупантів у живій силі від 22 лютого 2022 року до 17 листопада 2023 року становлять близько 316 760 бійців убитими і пораненими.

Втрати РФ на 17 листопада

особовий склад ‒ близько 316 760 (+1140),

танки ‒ 5415 (+27),

бойові броньовані машини ‒ 10132 (+11),

артилерійські системи – 7712 (+29),

РСЗВ – 895 (+3),

засоби ППО ‒ 585 (+0),

літаки – 323 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі/катери ‒ 22 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 10077 (+17),

спеціальна техніка ‒ 1086 (+2).

Втрати російської армії на 17 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за оцінками західних партнерів України, загальні втрати Росії на фронті в живій силі сягають 300-400 тис. убитими і пораненими.

Читайте також: