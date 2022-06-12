"ЗСУ тримають оборону потужно": Зеленський - про ситуацію на Донбасі

"ЗСУ тримають оборону потужно": Зеленський - про ситуацію на Донбасі

Український президент Володимир Зеленський повідомив, незважаючи на запеклі бої у Сєвєродонецьку, ЗСУ потужно тримають оборону Донбасу.

За його словами, українські військові змогли зупинити просування ворога на деяких напрямках фронту у Східній операційній зоні.

Про це очільник України розповів у традиційному відеозверненні у ніч проти 12 червня.

"Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Я пишаюсь усіма нашими захисниками, я пишаюсь нашими захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні й тримають нашу оборону потужно" - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, проте війська РФ з артилерії буквально "розбирають" місто та укріплення.

Зауважимо, вранці повідомлялося, що українські військові контролюють близько третини території Сєвєродонецька і в житлових кварталах тривають гострі вуличні бої. На жаль, від ворожих обстрілів гинуть та зазнають поранень цивільні.

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