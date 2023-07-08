ЗСУ успішно "вибили" окупантів з посадки біля Бахмута – відео

Піхотинці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмута на Донеччині.

Відео опублікувала пресслужба 28 ОМБр.

Жорсткий бій тривав увесь день. Піхотинці почали зачистку бліндажів і зіштовхнулися з підрозділом окупантів під командуванням ворожого спецпризначенця.

Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, де його вже добила артилерія.

У результати окупанти "накивали п'ятами", залишивши на позиції поранених солдатів.

"Пам'ятайте, що звільнення кожного метру нашої землі це надважка, титанічна праця і для повернення усіх територій ми всі повинні працювати об'єднано. А також пам'ятайте тих, хто поклав своє життя у цих боях. Хто поставив майбутнє країни та нації вище за себе", - написали бійці 28 ОМБр.

Піхотинці успішно "вибили" окупантів з посадки біля Бахмута

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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