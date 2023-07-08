ВСУ успешно "выбили" оккупантов с посадки возле Бахмута — видео

Пехотинцы успешно выбили оккупантов с занимаемых позиций возле Бахмута Донецкой области.
Пехотинцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов с посадки южнее Бахмута Донецкой области.
Видео опубликовала пресс-служба 28 ОМБр.
Жестокий бой продолжался весь день. Пехотинцы начали зачистку блиндажей и столкнулись с подразделением оккупантов под командованием вражеского спецназовца.
Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов был вынужден бежать дальше, где его уже "добила" артиллерия.
В результаты оккупанты "накивали пятками", оставив на позиции раненых солдат.
"Помните, что освобождение каждого метра нашей земли это сверхтяжелый, титанический труд и для возвращения всех территорий мы все должны работать объединено. А также помните тех, кто положил свою жизнь в этих боях. Кто поставил будущее страны и нации выше себя", — написали бойцы 28 ОМБр.
Напомним, по данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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