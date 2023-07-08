ВСУ успешно "выбили" оккупантов с посадки возле Бахмута — видео

Пехотинцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов с посадки южнее Бахмута Донецкой области.

Видео опубликовала пресс-служба 28 ОМБр.

Жестокий бой продолжался весь день. Пехотинцы начали зачистку блиндажей и столкнулись с подразделением оккупантов под командованием вражеского спецназовца.

Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов был вынужден бежать дальше, где его уже "добила" артиллерия.

В результаты оккупанты "накивали пятками", оставив на позиции раненых солдат.

"Помните, что освобождение каждого метра нашей земли это сверхтяжелый, титанический труд и для возвращения всех территорий мы все должны работать объединено. А также помните тех, кто положил свою жизнь в этих боях. Кто поставил будущее страны и нации выше себя", — написали бойцы 28 ОМБр.

Пехотинцы успешно "выбили" оккупантов с посадки возле Бахмута

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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