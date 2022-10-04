ЗСУ вдруге звільнили село на Херсонщині від окупантів (відео)

У селі Давидів Брід на Херсонщині піднято український прапор.

У Херсонській області українські військові звільнили від окупантів ще одне село. Синьо-жовтий прапор знову майорить у селі Давидів Брід Бериславського району.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України Роман Лозинський, який служить у Силах оборони України.

"Слава Україні, слава морській піхоті. Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, Давидів Брід звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто піднімаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом! Слава Україні! - сказав військовослужбовець, який брав участь у піднятті прапора.

Зазначимо, що офіційного підтвердження інформації про звільнення села Давидів Брід від ЗСУ немає.

Давидів Брід був окупований російськими військами в ніч із 12 на 13 березня 2022 року. 31 травня було село було звільнено українськими військовими, проте 17 червня село було окуповано повторно.

Нагадаємо, що полковник СБУ Роман Костенко розповів, чому ворог так тримається за правобережний плацдарм на Херсонщині.